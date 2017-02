Lidl und Aldi Tankstellen 18 Januar 2011

Wer hätte das gedacht, der amtierende Bundeswirtschaftsminister Brüderle fordert mehr Wettbewerb im Tankstellenbereich. Aldi und Lidl sollen in das Tankstellengeschäft in Deutschland mit einsteigen. Durch mehr Wettbewerb und eine andere Ausrichtung sollen die Kraftstoffpreise sinken. Insgesamt aus Verbrauchersicht eine tolle Idee. Aber Lidl (genauer gesagt der Eigentümer von Lidl, Herr Schwarz) ist schon im Tankstellengeschäft. Über die Lidl-Schwester „Kaufland“ betreibt Lidl&Schwarz seit Jahren bereits mehrere Tankstellen. Mehr oder weniger erfolgreich… oder wie kann die Subvention im Tankstellengeschäft über den Einzelhandel gerechnet werden. Abgesehen davon subventioniert Lidl & Co. die günstigen Lebensmittelpreise ja unter anderem über die Expansion im Ausland.

Hier ein Beispiel aus Dresden.