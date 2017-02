Herbalife – die neue Methode zur Eigenkontrolle 10 September 2009

Die Herbalife Produkte sorgen für ein rundum gutes Befinden. Sie helfen bei der Umstellung der Ernährung oder auch dabei, das Gewicht zu kontrollieren. Es werden hochwertige Produkte von Herballife angeboten. Das Modell Herbalife wird in vier Kategorien unterschieden. Zum einen einer erfolgreichen Gewichtskontrolle, zum zweiten der ausgewogenen und richtigen Ernährung, als Drittes der verbesserten Körperpflege und zu guter letzt eine interessante Einkommensmöglichkeit. Mit über 25 Millionen Kunden ist Herbalife seit rund 25 Jahren weltweit erfolgreich. Herbalife hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und ist in rund 70 Ländern weltweit vertreten. Der jährliche Umsatz von Herbalife beträgt rund 1,9 Milliarden US Dollar. Herbalife ist eins der führenden Unternehmen im Bereich Wellness und Wohlbefinden. Das Team besteht aus Ernährungsberatern und Wissenschaftlern. Bei Fragen steht das Herbalife Team einem gerne zur Verfügung. Das Herbalife-Logo ist ein Siegel für hohe Produktqualität, Garantie für kontinuierliche Unterstützung und eine Synonym für Sicherheit und Zufriedenheit. Die Qualitätsprodukte werden unter Verwendung von qualitativen, hochwertigen Zutaten und unter Beachtung strikter Qualitätskontrollen hergestellt.